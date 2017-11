Dekker: Verscherping maatregelen PI Vught

De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten het 'ten zeerste te betreuren' dat gedetineerde Robert M. er in is geslaagd om vanuit de zwaar beveiligde Penitentiaire Inrichting (PI) Vught een brief te versturen aan de advocaat van de ouders van zijn slachtoffertjes waarin hij spijt betuigt.