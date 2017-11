Verkeersongeval A20 Nieuwerkerk aan den IJssel telt tweede dode

De 33-jarige vrouw die gewond in het ziekenhuis lag na de aanrijding op de A20 is aan haar verwondingen overleden. Bij het verkeersongeval op zaterdag ter hoogte van Nieuwerkerk aan den IJssel overleed ook een 24-jarige man uit Rotterdam.

Bij de meldkamer kwamen om 3.20 uur meerdere meldingen binnen van een ernstig ongeval met twee voertuigen waarbij meerdere personen bekneld zouden zitten. Hulpverleners die ter plaatse kwamen, konden niets meer doen voor het mannelijke slachtoffer, hij was al overleden. De vrouw zat bekneld. De brandweer bevrijdde haar uit het voertuig en ambulancepersoneel bracht haar naar het ziekenhuis waar zij later overleed. Volgens omstanders was ze zwanger, zo weet het AD. Rijkswaterstaat sloot de weg af zodat de hulpverleners hun werk konden doen. De VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) onderzoekt de toedracht van het ongeval.