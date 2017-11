Dode en gewonde bij schietincident in Best

Bij een schietincident op Ekkersweijer is zondagavond een 33-jarige inwoner van ’s-Hertogenbosch doodgeschoten. Een 34-jarige plaatsgenoot raakte lichtgewond. Het incident gebeurde op de parkeerplaats van een beachclub, waar een feest gaande was.

Rond kwart voor twaalf werd gemeld dat er op de parkeerplaats iemand zou zijn neergeschoten. De dader was er vandoor gegaan en tot op heden ontbreekt van hem elk spoor. Agenten troffen twee gewonde mannen aan waarvan het latere slachtoffer er zeer ernstig aan toe was. Hij bleek in het hoofd te zijn geschoten. Een van de politiemensen heeft de man nog samen met een medewerkster van de beachclub gereanimeerd. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg vervoerd, waar hij aan zijn verwondingen overleed. Ook de lichtgewonde man werd voor behandeling naar een ziekenhuis overgebracht.

Team Grootschalige Opsporing

De politie startte direct een onderzoek, waartoe een Team Grootschalige Opsporing (TGO) werd opgericht. Dat betekent dat zo’n twintig rechercheurs zich fulltime met de zaak bezig houden. Op de parkeerplaats werd de plaats van het incident ruim afgezet. Er werden al diverse getuigen gehoord en forensisch rechercheurs deden sporenonderzoek Uiteraard worden ook alle beschikbare bewakingsbeelden nauwkeurig bestudeerd in de zoektocht naar de dader en het antwoord op de vraag wat aan het schietincident vooraf ging.

Grimmige sfeer

Op de parkeerplaats liepen de gemoederen onder invloed van de emoties bij een aantal van de aanwezigen behoorlijk op. Daardoor ontstond even een wat grimmige sfeer, maar deze kon door de aanwezige agenten vrij snel de kop worden ingedrukt.