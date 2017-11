Unox-medewerkers opnieuw in staking om werkzekerheid en pensioen

De medewerkers eisen werkzekerheid en het behoud van arbeidsvoorwaarden bij de overgang van hun fabriek aan Zwanenberg.

Niels Suijker, FNV Voedingsindustrie: ‘Tijdens de staking vorige vrijdag heeft topman Polman van Unilever geen enkele toezegging gedaan. Ook is er geen handreiking gedaan om goede overgangsafspraken te maken. Maar deze loyale medewerkers menen het. Ze voelen zich aan de kant gezet en niet serieus genomen. Er is geen reden waarom zij duizenden euro’s in moeten leveren en terug moeten in arbeidsvoorwaarden. Goede overgangsafspraken zijn de standaard bij een overgang naar een nieuwe werkgever.’

De Unox-medewerkers strijden voor zekerheid over hun baan en behoud van hun koopkracht en hun pensioenregeling. Zwanenberg en Unilever hebben voor tien jaar productieafspraken gemaakt voor de fabriek in Oss. FNV Voedingsindustrie wil harde garanties van Unilever over pensioen en werkgelegenheid en afspraken over een aantal andere arbeidsvoorwaarden die Unilever en Zwanenberg willen versoberen. Bij de Unox-fabriek in Oss werken zo’n 300 medewerkers.