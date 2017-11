DNA-verwantschapsonderzoek in moordzaak Milica van Doorn

Vandaag hebben 133 mannen het verzoek ontvangen of zij willen helpen de moord op Milica op te lossen door vrijwillig DNA-materiaal af te staan. De 133 mannen zijn geen verdachte, maar zijn mogelijk wel verwant aan de dader.

Cold case

De 19-jarige Milica van Doorn wordt op 8 juni 1992 dood aangetroffen in een vijver in Kogerveld, een wijk in Zaandam. Ze blijkt te zijn verkracht en vermoord. Politie en Openbaar Ministerie hebben de afgelopen 25 jaar uitvoerig onderzoek gedaan naar dit ernstige misdrijf. Ondanks alle inspanningen is de dader nooit gevonden. De familie van Milica leeft nog altijd in onwetendheid over wat er precies is gebeurd met hun dochter en zus.

DNA-spoor

Getuigen hebben destijds verklaard een man met een Turks uiterlijk op de fiets te hebben gezien. Op de avond van de moord fietste hij in de richting van de plek waar later het lichaam van Milica is gevonden. Die man op de fiets is nog altijd niet gevonden. Het is zeer aannemelijk dat hij toen in de Zaanse wijk Kogerveld woonde. Daarnaast heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat het DNA-spoor dat in Milica is aangetroffen, vrijwel zeker afkomstig is van een man met Turkse voorvaders. Het aangetroffen DNA-spoor, in combinatie met de getuigenverklaring, leidt ertoe dat dit DNA-verwantschapsonderzoek zich richt op een groep van 133 mannen. Deze mannen hebben Turkse voorvaders en woonden in 1992 in Kogerveld, of hebben familieleden die daar toen woonden. Zij zijn geen verdachte in deze zaak.

Verwantschap

Politie en OM hopen met dit DNA-verwantschapsonderzoek verwanten van de dader te vinden en daarmee een startpunt te hebben voor verder onderzoek om Milica’s moordenaar alsnog op te sporen. De mannen die meewerken staan DNA-materiaal af in de vorm van wangslijm. Van het afgenomen DNA-materiaal vervaardigt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een Y-chromosomaal profiel. Dit DNA wordt onveranderd doorgegeven van vader op zoon. Het Y-chromosomale DNA-profiel van de deelnemer wordt vergeleken met het Y-chromosomale DNA-profiel van de dader. Het vergelijken van die profielen noemen we DNA-verwantschapsonderzoek. Het afgenomen DNA-materiaal wordt uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek en wordt daarna vernietigd.