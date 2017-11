Minister De Jonge van VWS: valboete niet toegestaan

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) Hugo de Jonge heeft dinsdag naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer gezegd dat de zogenaamde 'valboete' helemaal niet is toegestaan.

Zorginstellingen mogen dit soort boetes helemaal niet aan ouderen uitdelen. Het Algemeen Dagblad (AD) berichtte enkele dagen geleden dat zorginstelling ouderen soms extra laten betalen als ze te vaak noodhulp inschakelen na een val. Ouderen die meer dan drie keer per jaar hun persoonlijke alarmknop gebruiken, moeten tientallen euro's per incident betalen. De instellingen komen met deze maatregel om hogere personeelskosten tegen te gaan. Maar ouderen die een alarmknop hebben betalen al abonnementskosten, zo meldt de NOS.

De PvdA heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving in het AD. Minister De Jonge heeft gezegd dat de 'valboete' niet is toegestaan. Ook is het niet toegestaan om een extra bedrag te vragen als er vaak gebruik wordt gemaakt van de alarmknop. De Jonge: 'Alsof een financiële prikkel helpt om mensen minder vaak te laten vallen.'