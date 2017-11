Zwijgcontract voor KLM-piloot om giftige dampen aan boord van vliegtuigen

KLM eist in een zwijgcontract dat oud-piloot Willem Felderhof nooit meer praat over het ziek worden van giftige dampen aan boord van vliegtuigen.

Volgens KLM is er geen verband tussen gezondheidsklachten en de cabinelucht. Ook de Nederlandse overheid erkent het aerotoxisch syndroom niet. Maar volgens Arts en oud-piloot van KLM Michel Mulder zijn er meerdere piloten, waaronder hijzelf, die ziek zijn door de oliedampen maar door de KLM nooit serieus zijn genomen.

Felderhof heeft last van hoofdpijn, evenwichtsstoornissen en een vertraagde reactiesnelheid. Zijn neuroloog is ervan overtuigd dat Felderhof lijdt aan het zogeheten aerotoxisch syndroom, waardoor hij niet meer kan vliegen. Bij het beëindigen van zijn contract heeft KLM uitgebreide zwijgclausules opgesteld. Felderhof mag niet praten over “zijn mening, zijn visie en de feiten met betrekking tot de luchtkwaliteit in KLM-vliegtuigen in verband met zijn gezondheidsklachten, de arbeidsomstandigheden en het ‘aerotoxic syndroom’.” Doet hij dan wel, dan moet hij zijn ontslagvergoeding à €300.000 aan KLM terugbetalen. Het contract is in handen van ZEMBLA die er woensdagavond over bericht.

Mulder

Mulder: “Het zwijgcontract is een eenzijdig verbod, want ik heb er nooit mee ingestemd.” Mulder doet al jaren onderzoek naar bemanningsleden die ziek worden door het ongemerkt inademen van giftige oliedampen aan boord. Volgens Mulder heeft KLM de klachten van zieke bemanningsleden, waaronder hijzelf, nooit serieus genomen.

Aerotoxisch syndroom

Het aerotoxisch syndroom is een nog niet erkende ziekte die voorkomt bij piloten, cabinepersoneel en frequent flyers.

Straalmotoren hebben voor de smering een complex synthetisch oliemengsel nodig, dat onder andere de stof TCP bevat. Van TCP bestaan meerdere isomeren, de ortho-isomeer is sinds de jaren 20 bekend als zenuwgif. Afdichtingen houden de olie en lucht van elkaar gescheiden. De meeste soorten olieafdichtingen en aftapluchtcomponenten van straalmotoren lekken een minieme hoeveelheid motorolie in de verse luchtstroom van de motoren naar de cockpit en de cabine. Wanneer olieafdichtingen flink gaan lekken kan een grotere hoeveelheid olie in de motorluchtstroom terechtkomen, die in de cockpit en de cabine wordt waargenomen als vieze lucht, of, bij een ernstiger defect aan de afdichting, als rook. Dit staat bekend als een ‘fume event’.

Hoewel de meeste straalvliegtuigen zijn uitgerust met filters voor de gerecirculeerde lucht, is de toevoer van aftaplucht in de cabine niet gefilterd.

In de nieuwe toestellen die van de band komen komt de warme lucht niet meer bij de motoren vandaan.