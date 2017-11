Ruim 5 ton aan cash en aanhoudingen in witwasonderzoek

'Afgelopen maandag is ook nog een vijfde verdachte aangehouden op verdenking van witwassen. In totaal heeft de politie meer dan vijf ton aan contant geld in beslag genomen', aldus de politie.

Gewitwast geld

Na binnengekomen informatie startte de politie dit onderzoek. Al snel kwam de politie erachter dat de verdachten gebruik maakten van geldkoeriers die aanzienlijke hoeveelheden contant geld, dat van criminele activiteiten afkomstig is, van Nederland naar Zuid-Amerika smokkelden.

Zaterdagavond klapte de zaak en deed de politie invallen in drie woningen aan de Clauskinderenweg, de Kneppelweg en de Gouden Leeuw in Amsterdam. Hierbij is ook een geldhond ingezet. Er is rond de 534.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

Geldtelmachines en drugs

Verder trof de politie geldtelmachines aan en een kilo harddrugs en 870 xtc-pillen. De verdachten komen uit Frankrijk en de Dominicaanse Republiek en variëren in de leeftijd van 21 tot 49 jaar. De verdachten zijn woensdag voorgeleid bij de rechter commissaris in Zwolle en zijn in bewaring gesteld.