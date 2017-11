Vrouw (55) omgekomen bij eenzijdige aanrijding

In de nacht van donderdag op vrijdag is een 55-jarige vrouw uit het Brabantse Andel om het leven gekomen bij een eenzijdige aanrijding in Veen. 'Hulp mocht niet meer baten', zo laat de politie vrijdag weten.

Melding ernstige aanrijding

In de nacht van donderdag op vrijdag kwam er om 03.00 uur een melding binnen bij het operationele centrum dat er een ernstige aanrijding was op de Veensesteeg in Veen. Hulpdiensten spoedden zich naar die steeg en troffen daar een eenzijdige aanrijding. Er stond een auto tegen een boom met een zwaargewonde vrouw.

Slachtoffer uit auto gehaald

De vrouw was door een omstander uit haar auto gehaald. Er werd direct gestart met reanimatie en een traumateam was al onderweg. Ondanks alle inzet is de vrouw ter plaatse aan haar verwondingen overleden. De politie is een onderzoek gestart.

Van de weg geraakt

Door onbekende oorzaak is de vrouw met haar auto van de weg geraakt. Eerst heeft de auto rechts enkele bomen geraakt waarna de auto links van de weg tegen een boom tot stilstand kwam. De familie van de vrouw is op de hoogte gebracht. De weg was langere tijd afgesloten in verband met onderzoek door het Verkeers Ongevallen Analyse team.