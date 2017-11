Hoogbejaarde vrouw op fiets overleden bij aanrijding met vrachtwagen

Vrijdagmiddag rond 15.25 uur is een hoogbejaarde vrouw op een fiets na een aanrijding met een vrachtwagen op de kruising Ookmeerweg / Osdorperweg overleden. Dit heeft de politie vrijdagmiddag laten weten.

Politie-onderzoek

De directe omgeving is afgezet en politiemensen van de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doen onderzoek. Zoals te doen gebruikelijk bij dit soort ernstige aanrijdingen is de bestuurder van de vrachtauto aangehouden en voor verhoor naar een politiebureau overgebracht. Politiemensen van het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen hebben deze ernstige aanrijding in behandeling.

Getuigen

De politie vraagt mensen die getuige zijn geweest van deze aanrijding en die nog geen contact gehad hebben met de politie om deze te bellen via 0900-8844.