Kosten beleggen: de verschillen zijn groot

Beleggen levert op de langere termijn vaak meer op dan sparen. Dat is goed nieuws, zeker nu de spaarrente zo laag is. Beleggen brengt wel risico’s en kosten met zich mee. Vooral op kostengebied zijn de verschillen tussen de aanbieders groot. Verdiept u zich er dus goed in, voordat u begint met beleggen.

Bij beleggen kunt u bruto en netto rendement halen. Het bruto rendement is het rendement vóór aftrek van de kosten. Het netto rendement is uw rendement verminderd met de kosten. Dit is uw uiteindelijk opbrengst. Het loont dus om te zorgen dat u niet te veel kosten betaalt.

Er kunnen verschillende kosten in rekening gebracht worden als u belegt in beleggingsfondsen

• Lopende kosten. Het beheren van een beleggingsfonds kost geld. De fondsbeheerder maakt bijvoorbeeld kosten voor het kiezen van de beleggingen. En het doen van de administratie. De lopende kosten betaalt u niet apart. Ze worden verwerkt in de koers van het fonds.

• Aankoop- en verkoopkosten. Deze kosten betaalt u bij het aankopen en verkopen van fondsen.

• Switchkosten. Kosten die u betaalt voor het wisselen tussen fondsen.

• Servicekosten. Bij sommige aanbieders betaalt u apart voor services. Zoals uw online beleggingsomgeving. Of de hulpmiddelen die u kunt gebruiken.

• Overige kosten. Denk hierbij aan kosten voor bijvoorbeeld een (effecten)makelaar of belastingen.

Vooral in de eerste jaren kunnen de verschillen in kosten tussen aanbieders flink oplopen

Het verschil ontstaat door hoge aankoop- of servicekosten. Die nemen een flinke hap uit uw rendement. De verschillen op de lange termijn zijn iets kleiner. Centraal Beheer is de goedkoopste aanbieder van beleggingsfondsen (onderzoek Beleggingsmatch.nl, 2017). Andere aanbieders zijn tot 3 keer zo duur. Bij Centraal Beheer is verkopen en switchen bijvoorbeeld gratis. En betaalt u geen extra servicekosten.

Van 10 tot en met 17 november is het de Week van de Belegger

Een mooi moment om eens stil te staan bij de kosten die u betaalt voor uw beleggingen. Betaalt u teveel? Dan gaat dat rechtstreeks van uw rendement af. En dat is zonde! Op 17 november sluit de Week van de Belegger af met de Beleggersfair in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Wie weet doet u de gouden beleggingstip op!

-Artikel in samenwerking met Centraal Beheer-