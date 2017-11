Omstanders halen gastanks uit in brand staande auto

Een auto aan de Semsstraat in het Drentse Eexterveenschekanaal is donderdagmiddag volledig uitgebrand. In de auto stonden gastanks, maar die konden door omstanders op tijd uit de auto worden gehaald.

Niemand raakte bij de autobrand gewond. De brandweer van Gieten kwam zeer snel ter plaatse, maar aan de auto was niets meer te redden. Nog onduidelijk is hoe de brand is ontstaan. Een technisch onderzoek zal hier meer duidelijkheid over moeten verschaffen.