Onno Hoes waarnemend burgemeester Haarlemmermeer

Onno Hoes is, in goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Haarlemmermeer door Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang van 28 november 2017 benoemd tot waarnemend burgemeester. Dit hebben de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer donderdag bekendgemaakt.

Theo Weterings

De huidige burgemeester Theo Weterings is per 28 november 2017 benoemd tot burgemeester van Tilburg. Voor de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude is de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Beide gemeenten willen per 1 januari 2019 fuseren tot één gemeente. Daarom wordt de burgemeestersvacature vooralsnog niet open gesteld en wordt gedurende die procedure een waarnemend burgemeester benoemd.

Maastricht

Hoes was burgemeester van Maastricht (2010-2015) en gedeputeerde van Noord-Brabant (2001-2010). Hij was lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant (1992-2003) en lid van de Gemeenteraad van ’s Hertogenbosch (1993-1998). Hoes is 56 jaar en lid van de VVD.