Brand in Zwolse binnenstad snel onder controle

De brand is vermoedelijk ontstaan in de keuken van het pand op de benedenverdieping. De brandweer had in eerste instantie moeite om het brandadres te bereiken. Dat hield verband met de markt op de Melkmarkt die juist ten einde liep. De brandweer schaalde om die reden op naar grote brand waarbij direct meerdere voertuigen worden ingezet. De brand was snel onder controle. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De bewoners van de bovengelegen appartementen waren niet thuis.

De schade aan het pand is groot. Ook appartementen aan de achterzijde van het pand hebben rookschade opgelopen.