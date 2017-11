Jongen (17) valt mannen met mes aan

Surveillerende agenten kregen een melding dat in Grootegast een vechtpartij gaande was. Daarbij zouden twee gewonden zijn gevallen en ook twee auto’s zijn vernield. Meerdere agenten gingen naar het dorp. Eemaal in het dorp spraken agenten met betrokkenen en getuigen. Toen werd duidelijk dat een 17-jarige inwoner van het dorp ruzie had gekregen met een 22-jarige inwoner van Grijpskerk en een 26-jarige inwoner van Sebaldeburen. De ruzie liep uit de hand en de 17-jarige ging de twee mannen met een mes te lijf. Het duo raakte gewond en moest per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De 17-jarige werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar werd hij voor nader onderzoek ingesloten. Een al langer lopend conflict is vermoedelijk de aanleiding geweest van de ruzie.