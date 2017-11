Advocaat wil gratis hulp bieden aan de Dokkumse voorstanders van Zwarte Piet

De blokkade die zaterdag op de A7 plaatsvond door voorstanders van Zwarte Piet gaat mogelijk nog een strafrechtelijk vervolg krijgen. Dat liet het Openbaar Ministerie (OM) na afloop van de blokkade weten.

De advocaat zegt in de krant sympathie te voelen voor de pro-piet actievoerders. „De racismekaart is allang getrokken door tegenstanders, het maatschappelijk debat vindt al jaren plaats. Bovendien lopen er nu overal roetveeg pieten in de grote steden. Als je in dit stadium nog wil demonstreren tegen Zwarte Piet, dan verpest je een kinderfeest. Hou ermee op.”

Daarnaast vraagt hij zich af waarom vervolging nodig is. De advocaat vindt dat de voorstanders van Zwarte Piet een vergunning hadden moeten krijgen voor hun tegendemonstratie net als andere groeperingen met vergelijkbare acties eerder dit jaar.

Inmiddels gonst het op internet van steunbetuigingen voor de Friese voorstanders. Sommige betitelen de Friese actievoerders als heuse helden, maar er zijn er ook genoeg die de taferelen van gisteren verafschuwen.

Ggeldinzamelingsactie

Naar aanleiding is een geldinzamelingsactie door Flevolander Robin van Prattenburg opgezet om de eventuele boete van deze 'helden' te betalen.

''Ik heb deze doneeractie opgezet om samen de boetes te betalen voor degenen die de A7 hebben geblokkeerd om de anti pieten tegen te houden. Steun deze actie zodat onze traditie niet verloren gaat en de personen vande A7 een hart onder de riem te steken. Deze actie heeft NIETS met racisme te maken.''

Aan de oproep hebben inmiddels zo'n 3400 mensen gehoor aangegeven. Inmiddels staat de teller al op ruim 30.000 euro.