GroenLinks wil aanvalsplan Veilig op het Veld

GroenLinks dient vandaag een aantal voorstellen in om het sportklimaat in Nederland veiliger te maken.

Uit recent onderzoek van de politie blijkt namelijk dat sportverenigingen nauwelijks gebruik maken van instrumenten om grensoverschrijdend seksueel gedrag aan te pakken. Ook hebben veel clubs te weinig medische hulpmiddelen in huis. Sportverenigingen moeten veilig zijn en de overheid moet er alles aan doen om daarvoor te zorgen, vindt GroenLinks.

Één op de drie Nederlanders is lid van een sportvereniging. Helaas bestaan er voor sportverenigingen nog nauwelijks regels om een veilige omgeving te garanderen. Slechts 50 procent van alle verenigingen heeft een vertrouwenspersoon. Ook het bezit van een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor trainers en coaches is geen vereiste om een jeugdteam te mogen trainen. Tot slot zien we dat medische kennis ontbreekt. Slechts 44 procent van alle sportverenigingen beschikt over een AED waarmee mensen gereanimeerd kunnen worden.

GroenLinks vindt dat iedereen in een veilige omgeving moet kunnen genieten van sport en wil daarom dat de nieuwe minister komt met een aanvalsplan Veilig op het Veld. In het debat vandaag doet de partij zelf een voorzet. Volgens Tweede Kamerlid Lisa Westerveld zou iedere sportvereniging een vertrouwenspersoon moeten hebben. Daarnaast moeten alle trainers en coaches in het bezit zijn van een VOG. Tenslotte zou er op iedere sportvereniging een AED aanwezig moeten zijn.

GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld: “De maatschappelijke waarde van sport is groot: sporten zorgt voor een betere gezondheid, grotere sociale samenhang, minder schooluitval onder jongeren en minder overlast in buurten. Daarom moet de overheid er alles aan doen om sportverenigingen zo veilig mogelijk te maken. Zodat iedereen zorgeloos kan genieten van sport.”