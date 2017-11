Verdachte poging overval geldtransport opgepakt

Het overvallenteam van de politie heeft woensdagochtend een 30-jarige man uit Almere in zijn woonplaats aangehouden. 'Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een poging tot een overval op een geldtransport op 24 april op de Gibraltar in Zaandam', zo laat de politie woensdag weten.

Geldtransport

Die middag waren medewerkers van het transport rond 15.15 uur bezig met hun werkzaamheden bij een geldautomaat, toen omstanders twee mannen in de buurt zagen die in het donker gekleed waren en waarvan één een op een vuurwapen gelijkend voorwerp had.

Mislukt

De overval mislukte omdat de geldloper zich net op tijd in veiligheid kon brengen. De mannen renden hierop de Brigantijnstraat in en pakte hier een rode motorscooter die door de politie werd teruggevonden op de Schoenerstraat.

Na onderzoek kon het overvallenteam woensdagochtend de 30-jarige verdachte aanhouden. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de andere verdachte in deze zaak.