Rechter keurt Amsterdamse Ja-Ja sticker goed

Woensdag is de gemeente Amsterdam door de Amsterdamse rechtbank in het gelijk gesteld in een rechtszaak tussen de gemeente en de folderbranche. Dit heeft de gemeente Amsterdam woensdag laten weten.

Rechtszaak

De rechter heeft de gemeente gelijk gegeven om een zogenaamde nieuwe ja-ja sticker in te voeren in de strijd tegen ongevraagd reclamedrukwerk. Vanaf 1 januari gaat Amsterdam dan ook over op een nieuw systeem van brievenbusstickers en kiezen de bewoners bewust voor het wel of niet ontvangen van reclamedrukwerk.

Papierbesparing

In het huidige systeem betekent geen sticker op een brievenbus dat er (ongewenst) reclamedrukwerk bezorgd wordt. In het nieuwe systeem betekent geen sticker juist geen reclamedrukwerk. Dat kan een papierbesparing van 34 kilo per huishouden opleveren; omgerekend zijn dat voor de hele stad zo’n 6000 bomen per jaar.

Papierafval verminderen

Het verminderen en beter scheiden van afval is een belangrijke ambitie van de gemeente Amsterdam. In 2020 moet 65% van het afval gescheiden worden ingezameld. De gemeente wil daarom flink besparen op papier en het anders inrichten van het stickersysteem levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Geen sticker = geen reclamedrukwerk

Op dit moment hebben veel huishoudens in Amsterdam nog geen sticker op hun brievenbus. Het reclamedrukwerk dat deze huishoudens ontvangen, wordt lang niet altijd gelezen en belandt vaak bij het oud papier of in het restafval. Als men vanaf 1 januari geen sticker plakt, ontvangt men geen reclamedrukwerk meer. Men ontvangt nog wel huis-aan-huisbladen, zodat de bewoners op de hoogte blijven van berichten van de overheid.

Ja-Ja sticker

Als men wel graag reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen wil blijven ontvangen, kunnen bewoners een Ja-Ja sticker plakken. De huidige Nee-Ja en Nee-Nee stickers blijven gelden en veranderen niet van betekenis. Een Nee-Ja sticker betekent geen reclamedrukwerk en wel huis-aan-huisbladen en de Nee-Nee sticker betekent dat beide niet ontvangen worden. De Ja-Ja sticker is vanaf eind december beschikbaar.