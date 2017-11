Baarmoeder bij vrouw met kinderwens ongevraagd verwijderd

De vrouw kwam in 2013 in het ziekenhuis met klachten over een verzakte baarmoeder. De gynaecoloog adviseerde een behandeling, maar de vrouw wilde liever een operatie waarbij de baarmoeder opgetrokken zou worden.

Kinderwens

Mogelijk heeft een taalbarrière een rol gespeeld bij het incident, de vrouw sprak zelf geen Nederlands en daarom deden een vriendin en haar partner het woord. Toen de vrouw uit de narcose wakker werd, bleek haar baarmoeder verwijderd te zijn. Dit terwijl ze een kinderwens had.

De rechtbank vond dat het ziekenhuis door het taalprobleem zorgvuldiger had moeten handelen. De vrouw kreeg een schadevergoeding van 34.000 euro toegekend. De helft van wat ze had geëist.