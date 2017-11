Veel vertraging A2 Maastricht - Eindhoven door ongeval

Op de A2 Maastricht - Eindhoven is donderdag aan het einde van de ochtendspits een groot ongeluk gebeurd. Bij Budel is de rijbaan dicht en moet het verkeer er via de afrit langs. Doorgaand verkeer met bestemming Eindhoven kan bij het knooppunt Het Vonderen voorlopig beter omrijden richting Venlo via de A73 en de A67.

Bij de aanrijding zijn twee vrachtwagens en vijf andere voertuigen betrokken. Een van de voertuigen ligt op zijn kant in de berm. Gezien de ernst van het ongeval is ook een traumahelikopter opgeroepen. Of deze ook gaat landen is nog niet bekend.

De politie zal een onderzoek instellen om de juiste toedracht vast te kunnen stellen. Rijkswaterstaat schat dat de afhandeling van de aanrijding nog tot 12.00 uur gaat duren.

Hulpdiensten zijn in grote getale aanwezig. Naast de brandweer zijn er maar liefst vijf ambulances ter plaatse gekomen. De bestuurder van een busje dat op zijn kant in de berm ligt, moet door de brandweer uit de wagen gehaald worden. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.