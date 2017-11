Boete voor doorvoer militaire goederen naar Rusland

Transport- en opslagbedrijf U-Freight Holland BV moet een boete betalen van 50.000 euro (waarvan de helft voorwaardelijk) voor het doorvoeren van militaire goederen naar Rusland. De directeur van het bedrijf wordt vrijgesproken: niet is bewezen dat hij van dit transport op de hoogte was.

​Geen doorvoervergunning

Het bedrijf heeft op 17 maart 2015 twee defecte onderdelen voor radarsystemen van de Maleisische luchtmacht via Nederland ter reparatie naar het productiebedrijf in Rusland gestuurd. De douane op Schiphol zette de zending stop. Uit onderzoek bleek dat voor deze militaire goederen geen doorvoervergunning was verkregen.

​Boycot Rusland

De doorvoer van militaire goederen is verboden op grond van de Sanctieregeling Oekraïne. Deze sanctieregeling is in het leven geroepen door de Europese Unie na het uitbreken van het gewapend conflict tussen Oekraïne en Rusland. Het bedrijf was naar eigen zeggen wel op de hoogte van deze boycot. Volgens de rechtbankheeft het bedrijf door deze goederen toch door te voeren de sancties en daarmee de Nederlandse staat ondermijnd.

​Aanpassingen

De rechtbank houdt rekening met het feit dat het bedrijf nooit eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten. Op zitting heeft de directeur van het bedrijf aangegeven de procedures aan te passen en controles aan te scherpen om herhaling te voorkomen.