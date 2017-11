'NFI kan doodsoorzaak Savannah (14) nog niet vaststellen'

Het is voor het Nederlands Forensisch Instituut (FNI) moeilijk vast te stellen waaraan Savannah uit Bunschoten is overleden.

In een rapport concludeert de forensisch patholoog van het instituut dat zowel een natuurlijke dood (bijvoorbeeld door ziekte) , als een onnatuurlijke dood (bijvoorbeeld door geweld of verdrinking) mogelijk zijn. Het feit dat het lichaam dagen in het water heeft gelegen, bemoeilijkt het onderzoek. Dit schrijft RTL Nieuws donderdag.

Zoet water en hoge temperaturen

Op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) heeft het NFI onderzocht hoe Savannah gestorven kan zijn. Een lastige klus, omdat het bij stoffelijke overschotten die in zoet water hebben gelegen sporen van geweld en letsel moeilijk vast te stellen zijn. Forensisch patholoog Frank van de Goot tegen de omroep: 'Een lichaam blijft in zoet water, zoals een sloot, moeilijk geconserveerd, zeker bij hoge temperaturen.' In de periode dat Savannah verdween was het overdag zo'n 25 graden.

Onderzoek NFI

Het NFI heeft van alles onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen. Zo is sectie verricht op het lichaam, is er weefsel onder de microscoop onderzocht en is er door middel van toxicologisch onderzoek gekeken naar de aanwezigheid van alcohol, medicijnen of drugs in het lichaam. Ook is er radiologisch onderzoek verricht waarbij met een CT-scan is gekeken naar eventuele breuken aan het beenderstelsel en is ook het medisch dossier van Savannah geraadpleegd. Maar dit heeft allemaal geen uitsluitsel over de doodsoorzaak opgeleverd.

Strafproces

De 14-jarige Savannah verdween op 1 juni van dit jaar nadat ze een afspraakje had met een 16-jarige jongen uit Den Bosch. De laatste keer dat Savannah levend was gezien, was in bijzijn van die jongen. Hij zit sinds zijn arrestatie op 5 juni vast, maar ontkent dat hij betrokken is bij de dood van Savannah. Het feit dat de doodsoorzaak niet kan worden vastgesteld heeft mogelijk grote gevolgen voor het strafproces.