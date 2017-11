Man (50) verdacht van neersteken ex-vriendin (36)

Vrijdagavond is een 36-jarige vrouw zwaargewond geraakt in haar woning na een steekincident. 'Een 50-jarige man uit Emmen werd door de politie aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident in de woning aan de Zuidlaarderbrink in Emmen'. zo meldt de politie zaterdag

Melding lastiggevallen door ex

Politieagenten reageerden op een melding dat een vrouw door haar ex-vriend werd lastiggevallen. Daarnaast zou hij ook al een ruit vernielen. De agenten zagen, gekomen bij de woning, dat een ruit aan de voorzijde vernield was. Gekomen in de woning troffen zij de verdachte aan. Hij werd vervolgens aangehouden.

Stabiel

Even later troffen de agenten de vrouw met meerdere steekwonden aan. Het slachtoffer werd door ambulancepersoneel naar het UMCG in Groningen gebracht. De gezondheidssituatie van de vrouw wordt als stabiel omschreven. De politie heeft in de woning een uitgebreid forensisch onderzoek ingesteld. De verdachte is ingesloten. Hij wordt vandaag gehoord.