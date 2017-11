Notoire babymelkpoederdief opnieuw gesnapt met 30 blikken babymelkpoeder

De politie heeft vrijdagmiddag in Terneuzen op de Axelsestraat een man aangehouden. 'De politie onderzoekt de herkomst van tientallen blikken met babymelkpoeder, die in zijn auto werden gevonden', zo laat de politie zaterdag weten.

Controle

Agenten controleerden rond 14.45 uur een automobilist en diens auto. De 21-jarige man uit Antwerpen werd aangehouden, omdat hij zich niet kon legitimeren. Hij werd meegenomen naar het politiebureau in Terneuzen.

Dertig blikken

In de kofferbak van de auto troffen agenten dertig blikken met babymelkpoeder van verschillende merken aan. De bestuurder kon niet overtuigend aantonen hoe en wanneer hij aan de blikken was gekomen. De man staat in de politiesystemen geregistreerd, onder andere voor winkeldiefstal van veelal babymelkpoeder. De officier van justitie gaf toestemming de man vast te houden en verder onderzoek te doen. Hij werd ingesloten in het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg.

Politieonderzoek

De man is verhoord en kreeg zaterdagmorgen te horen dat hij langer vast blijft zitten. Bij nader onderzoek aan de blikken bleek een deel hiervan afkomstig van winkels uit de gemeente Sluis.