Koffiedrab Rotterdamse ambtenaren wordt voeding voor plantjes

In de buitenruimte bij het Timmerhuis werden onlangs tien plantenbakken geplaatst met een inhoud die bestaat uit een mengsel van potgrond en koffiedik. Het is een van de stappen die de gemeente onderneemt om haar eigen processen te verduurzamen en zo komt Rotterdam weer een stapje dichterbij een circulaire stad.

Hergebruik koffiedik in plantschalen

Koffiedik is een afvalproduct dat zich leent voor hergebruik. Als het gemengd wordt met potgrond kan het goed dienen als voeding voor planten. Hiermee bespaart de gemeente op de aankoop van potgrond en de kosten van afvalverwerking: een mooie win-win. ‘Sinds enkele weken gaat een stabiele stroom koffiedik vanaf ‘De Rotterdam’ richting de Stadskwekerij van de gemeente. Hier worden duizenden kilo’s koffiedik vermengd in de potgrond en verwerkt in de plantschalen. Het is de ambitie om na de eerste tien bakken bij het Timmerhuis in het voorjaar alle gemeentelijke plantschalen te voorzien van koffiedik.’, vertelt Jillian Benders, adviseur (en voorheen trainee) bij programma Duurzaam en bedenker van dit traject. ‘Als het inzamelingsproces goed verloopt, zal deze pilot worden uitgebreid naar andere gemeentelijke panden.

Lobby

Hergebruik van koffiedik sluit aan bij de ambitie van de gemeente om duurzaam om te gaan met materialen. Door de samenwerking met Maas, de nieuwe koffieleverancier, ontstond de mogelijkheid om het koffiedik uit de koffiemachines van de gemeente te gaan hergebruiken. De huidige wet- en regelgeving staat hergebruik van koffiedik in potgrond voor plantsoenen op de Nederlandse bodem niet toe omdat koffiedik een afvalproduct is. Een gesprek hierover met de wetgever en lobby is nodig om wetgeving beter te laten aansluiten bij de circulaire ambities van het rijk en gemeenten.