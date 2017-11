Amsterdam plaatst kentekencheckers voor milieuzone brommers en snorfietsen

Sinds vandaag kunnen eigenaren van brommers en snorfietsen checken of hun voertuig vanaf 1 januari 2018 nog welkom is in de Amsterdamse milieuzone.

Tot 27 december staan op zes plekken in de stad kentekencheckborden die passerende brom- en snorfietserslaten laten zien of hun voertuig wel of niet in Amsterdam mag rijden. Ook op de website van de gemeente staat ook een kentekenchecker. Hiermee wil de gemeente de brom- en snorfietsers informeren over wat de milieuzone voor hen betekent.



Het plaatsen van de kentekencheckers is onderdeel van de grote communicatiecampagne die de gemeente voert om bezitters van voertuigen te wijzen op het ingaan van de eerste milieuzone voor brommers en snorfietsen in Nederland.