Nep-scout modellenbureau aangehouden voor oplichting en ontucht

De 18-jarige deed zich voor als scout van een modellenbureau en kreeg meisjes zover dat ze van zichzelf onder meer blootfoto’s maakten en verstuurden. Bij de politie zijn nu 4 slachtoffers bekend die aangifte hebben gedaan. Ook het modellenbureau heeft aangifte gedaan.

De zaak kwam aan het rollen door de aangifte van een meisje uit de regio Rotterdam in september. Sindsdien deed de politie onder leiding van een officier van justitie onderzoek.

De verdachte benaderde minderjarige meisjes via social media. Hij vertelde dat hij een modelscout was en stuurde zelfs een inschrijfformulier op. Vervolgens moesten ze foto’s maken voor hun portfolio, eerst gekleed maar uiteindelijk ook pikante foto’s. Zodra de slachtoffers argwaan kregen en wilden stoppen, dreigde de verdachte de foto’s online te zetten. In één geval ging hij daadwerkelijk over tot publicatie.

Vorige week werd de verdachte, een 18-jarige jongen afkomstig uit de regio Rotterdam, aangehouden. Van de nu opgenomen aangiften zijn de meisjes ook bijna allemaal afkomstig uit deze regio. De verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor 14 dagen in bewaring gesteld. De nu aangehouden verdachte kwam eerder ook al in beeld als verdachte van vergelijkbare feiten.