OM: meerwaarde strafbaarstelling matchfixing en meldplicht spelers onderzocht

Het Openbaar Ministerie (OM) laat onderzoeken of strafbaarstelling van matchfixing meerwaarde heeft ten aanzien van het huidig wettelijk instrumentarium om op te treden tegen fraude in de sport. Dit heeft het OM woensdag bekendgemaakt.

Slechts één actueel signaal ontvangen

Het OM wil ook laten kijken naar strafbaarstelling van het niet melden van contacten tussen sporters en potentiële matchfixers in het Wetboek van Strafrecht. Dit om ervoor te zorgen dat er meer meldingen uit de sector komen. Het OM heeft de afgelopen jaren slechts één actueel signaal ontvangen van de KNVB over een speler die benaderd zou zijn over het beïnvloeden van een wedstrijd.

Willem II

Aanleiding voor het onderzoek is het seponeren van de strafzaak tegen een voormalig voetbalspeler van Willem II. Het OM heeft in het onderzoek door de Politie niet voldoende wettig en overtuigend bewijs gevonden voor vervolging van matchfixing.

Geen bewijs

Uit het strafrechtelijk onderzoek door de Politie is gebleken dat er contact heeft plaatsgevonden tussen de voetballer en een veroordeelde matchfixer. Het is mogelijk dat er matchfixing heeft plaats gevonden, maar dit kan niet bewezen worden. De veroordeelde matchfixer heeft verklaard over matchfixing, maar hiervoor is geen steunend bewijs gevonden.

'Eén verklaring is geen bewijs in het strafrecht’

De voetballer heeft ontkend. Het OM kan de voetballer niet vervolgen omdat wettig en overtuigend bewijs ontbreekt. ‘Zelfs indien iemand een moord bekend maar dit wordt niet ondersteund door andere bewijsstukken in het dossier, dan kan de moord niet bewezen worden. Eén verklaring is geen bewijs in het strafrecht’.

Indien er een strafbaarstelling was geweest van het niet-naleven van een meldplicht door de voetballer had hij mogelijk hiervoor vervolgd kunnen worden. Het contact tussen voetballers en potentiele matchfixers over te beïnvloeden wedstrijden ziet het OM als onwenselijk.

Zo’n dubieus contact of het niet melden ervan is nu niet strafbaar. Matchfixing is nu vervolgbaar als niet-ambtelijke corruptie, oplichting of witwassen. Het OM kijkt daarnaast of een eventuele strafbaarstelling van het niet-naleven van een meldplicht nuttig is. De dreiging van het strafrecht zou er mogelijk toe kunnen leiden dat het aantal signalen uit de sector toeneemt.