Bestuurder bestelbus overleden na ongeval

Een 27-jarige man uit Rhenoy is donderdagavond overleden na een ongeval op de Overboeicop in Schoonrewoerd. Specialisten van het Team Verkeer stellen een onderzoek in naar de exacte toedracht.

De 27-jarige man reed rond elf uur in een bestelbus over de Overboeicop in Schoonrewoerd. Door nog onbekende oorzaak verloor hij de macht over het stuur en belandde tegen een boom.

Het slachtoffer raakte zeer ernstig gewond.

Brandweerlieden en ambulancepersoneel haalden het slachtoffer uit de bus. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later aan zijn verwondingen overleed.

De politie stelt een nader onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval.