Floortje Dessing en leden Rode Kruis schuilen noodgedwongen in bunker in Jemen

Een team van het Nederlandse Rode Kruis zit vast tussen de gevechten in Jemen. Ambassadrice Floortje Dessing, hoofd Internationale Hulpverlening Jurriaan Lahr en woordvoerder Merlijn Stoffels zitten sinds vrijdag ondergedoken in een schuilkelder.

Vlak voor de gevechten begonnen maakte Floortje Dessing opnames voor haar televisieprogramma ‘Floortje naar het einde van de wereld’.

Door hevige gevechten in de hoofdstad Sana’a is het voor het drietal onmogelijk de zwaar beveiligde schuilkelder te verlaten. Het is onzeker hoe lang deze situatie gaat duren. Het team zal zo snel mogelijk het land proberen te verlaten, maar de veiligheid staat dat nu niet toe.

Doden en gewonden door hevige gevechten

“We zijn erg geschrokken. Het geeft me een naar gevoel om de gevechten te horen. Je weet dat er mensen vlakbij in doodsangst zullen verkeren en dat er vlakbij doden en gewonden vallen door de hevige gevechten”, laat woordvoerder Merlijn Stoffels weten vanuit Jemen.

Het drietal is in Jemen om aandacht te vragen voor de vergeten humanitaire ramp die zich daar voltrekt. Ook maakt Floortje Dessing opnames voor haar televisieprogramma ‘Floortje naar het einde van de wereld’.

Hulp hard nodig

Behalve de Nederlanders zijn ook de andere hulpverleners van het Rode Kruis gedwongen om in de schuilkelder te blijven. Vanuit hier zijn ze druk in de weer om de hulpverlening te coördineren. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk medische hulp voor gewonden naar de ziekenhuizen te krijgen.

“We horen van de hulpverleners dat medicijnen opraken en er nauwelijks spullen zijn om de gewonden mee te helpen. Door een gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen ligt een toename van het aantal cholera gevallen op de loer. De generatoren om het water op te pompen werken vaak niet meer.”

Situatie Jemen verslechtert snel

De afgelopen dagen vielen er honderden doden en gewonden door de gevechten in Sana’a. Door de grensblokkade van commerciële import verslechtert de situatie snel. Veel mensen hebben geen eten, schoon drinkwater of medische hulp.