Sportvissers 79, 67 en 51 jaar oud. Zoekactie gestaakt

In de Mattenhaven, een inham van Neeltje Jans, is vanmiddag het tweede lichaam gevonden. Het gaat om de sinds gisteren vermiste sportvissers. Een derde wordt nog vermist

Drie mannen, 79, 67 en 51 jaar oud en afkomstig uit Heeze, gingen dit weekend vissen in Zeeland. Toen zij op de afgesproken tijd niet thuis verschenen en er geen telefonisch contact meer mogelijk was, heeft de familie van de mannen contact gezocht met de politie en hen als vermist opgegeven.

Auto aangetroffen

Omdat er niet exact bekend was waar het bootje van de drie te water was gegaan, is er in eerste instantie gezocht bij alle bekende trailerhellingen en havens op Zuid-Beveland en op Walcheren. Tegen middernacht werd de auto van de mannen aangetroffen nabij het Topshuis op Neeltje Jans.

Tijdelijk gestaakt

Omdat toen de locatie bekend was waar het bootje te water was gegaan is de Kustwacht in de buurt van Neeltje Jans verder gaan zoeken. Rond 03.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag is de zoekactie tijdelijk gestaakt maar is de afspraak gemaakt om, zodra er weer daglicht was, verder te gaan zoeken.

Zoeken hervat

Rond 08.10 uur zondagochtend is de zoekactie naar het vermiste bootje en haar drie opvarenden weer heropend. De Kustwacht is met een vliegtuig gaan zoeken, de Reddingsbrigades zijn op de stranden langs de kust gaan zoeken en de KNRM is met een schip de Oosterschelde afgevaren. Ook de Landelijke Eenheid (Waterpolitie) is ter assistentie opgeroepen.

Lichaam aangespoeld

Even voor 09.30 uur zondagochtend is een lichaam aangespoeld ter hoogte van de Mattenhaven op Neeltje Jans. Uit onderzoek bleek het te gaan om een van de opvarenden van het bootje waarnaar gezocht werd, het was de 51-jarige man. Zijn lichaam is overgebracht naar het mortuarium. Ook werd er nabij de Roggenplaat in de Oosterschelde rond 11.30 uur een bootje aangetroffen door het vliegtuig van de Kustwacht.

Tweede lichaam in het vermiste bootje

Het bootje was omgeslagen en lag op zijn kop bij de zandbank. Duikers van de brandweer zijn naar het omgeslagen bootje gevaren en hebben onderzoek gedaan of het ging om het vermiste bootje. Dat bleek inderdaad het geval. In het bootje werd een tweede lichaam aangetroffen. De identiteit van de tweede opvarende is nog niet bekend. Die wordt nog onderzocht.

Exacte oorzaak nog niet bekend

De exacte oorzaak voor het noodlottige ongeval is nog niet bekend, maar het vermoeden is dat het bootje vanaf de Noordzee in aanraking is gekomen met een van de pijlers van de Oosterscheldekering en daarna, door de sterke stroming, de Oosterschelde op is gedreven waar het is verongelukt.

Zoekactie maandagmorgen hervat

Omstreeks 18.00 uur zondagavond is de zoektocht naar de laatste opvarende gestaakt. De mensen die tot die tijd nog zochten naar de derde man hebben teveel last van het donker. Maandagochtend als het weer licht is dan wordt de zoekactie weer hervat.