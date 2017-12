Banketletter 'S' voor Stom, Spijt en Sorry

Beschonken op snorfiets

De jongen had wat goed te maken voor zijn gedrag een dag eerder toen bleek dat hij onder invloed van alcohol en zonder rijbewijs op een snorfiets door twee agenten werd gesnapt.

'Afgelopen vrijdag zagen twee collega's van ons bureau twee jongens op een snorfiets rijden. Bij het zien van onze auto stopte de bestuurder, een 16-jarige jongen, abrupt', zo schrijft een van de twee betrokken agenten op Facebook.

Rijbewijs

De bestuurder werd gevraagd naar zijn rijbewijs, maar wat vermoed werd, werd waarheid: de bestuurder vertelde geen rijbewijs te hebben. Daarnaast had hij ook wat alcoholische versnaperingen genuttigd waarvoor hij met ons mee moest naar het politiebureau. Tijdens de staandehouding en de weg naar het politiebureau wekte deze jongen met zijn pubergedrag de nodige irritatie op bij deze twee collega's.

Banketletter

Een dag later meldde deze jongen zich aan het politiebureau om zich toch maar te verontschuldigen voor zijn gedrag en dat deed hij met briefje en een banketletter 'S'. De S van Stom, Spijt en Sorry. 'Excuses aanvaard namens deze twee collega's en we hopen dat je er wat van geleerd hebt', aldus de agent.