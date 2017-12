Zes jaar cel geëist tegen teruggekeerde IS-strijder

Maandag heeft het openbaar ministerie (OM) bij de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van 6 jaar geëist tegen een teruggekeerde IS-strijder. 'De man stond terecht omdat hij zich in 2013 in Syrië heeft aangesloten bij de zeer gewelddadige terroristische organisatie', zo laat het OM maandagmiddag weten.

Gelogen

De 31-jarige verdachte komt oorspronkelijk uit Jemen. Hij vroeg in 2000 asiel aan in Nederland en verkreeg in 2007 ook de Nederlandse nationaliteit. Inmiddels is gebleken dat hij bij zijn asielaanvraag over een groot aantal zaken heeft gelogen.

AIVD

Het onderzoek naar de man is gestart met informatie uit grensdocumenten van ISIS, waaruit bleek dat hij vermoedelijk op 10 november 2013 Syrië is ingereisd met de bedoeling zich aan te sluiten bij ISIS. Deze informatie kwam via de AIVD bij het Landelijk Parket. De man zou in totaal negen maanden in het strijdgebied hebben verbleven.

ISIS-registratie

Vervolgens is een Europees arrestatiebevel uitgegeven en is de man in maart 2017 op Schiphol aangehouden toen hij landde met een vlucht uit Cairo. Inmiddels is een kopie van het originele registratieformulier van ISIS en een Engelse vertaling daarvan aan het strafdossier toegevoegd. Volgens het OM staat de authenticiteit van de ISIS-documenten vast.

Jemenitisch paspoort

De verdachte ontkende dat hij in 2013 en 2014 in Syrië is geweest. Hij zei er geen idee van te hebben hoe zijn Jemenitisch paspoort in Syrië terecht is gekomen. Dat iemand anders zich voor de verdachte heeft uitgegeven en zich op die manier bij ISIS zou hebben aangemeld, is volgens de officier van justitie van het Landelijk Parket volstrekt ongeloofwaardig.

Terroristisch oogmerk van ISIS

De officier van justitie beklemtoonde voor de rechtbank nog eens het terroristisch oogmerk van ISIS, die om haar doelen te bereiken dood en verderf zaait. “Door deze terreurbeweging worden op grote schaal ernstige mensenrechtenschendingen begaan, zoals standrechtelijke executies, moord, marteling en het verminken van krijgsgevangenen en burgers.”