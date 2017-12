Voormalig directeuren horen tot 5 jaar cel eisen voor miljoenenoplichting

Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank in Assen gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen twee voormalig directeuren van de regionale netbeheerder Rendo. Dit heeft het OM dinsdag bekendgemaakt.

38 miljoen euro

Zij zouden met hulp van andere verdachten hun voormalig werkgever hebben opgelicht voor in totaal 38.000.000 euro. 'Fraude gaat voor een groot deel over misbruik van vertrouwen' zei de officier op zitting: 'Opvallend aan deze zaak is dat er in beide verdachten zeer veel vertrouwen was; binnen de Rendo-organisatie en ook binnen de eigen omgeving. Het spoor van vernieling dat het misbruik heeft achtergelaten is enorm.'

FIOD-onderzoek

Het onderzoek door de FIOD startte in 2012 naar aanleiding van een ander strafrechtelijk onderzoek naar het betalen van steekpenningen aan de inmiddels 58-jarige directeur bij de verkoop van Rendo aan Electrabel. Diezelfde 58-jarige directeur ziet het OM nu weer als hoofdverdachte, samen met zijn inmiddels 51-jarige mededirecteur.

Bouw energiecentrale

Uit het onderzoek blijkt dat de twee verdachten met hulp van andere verdachten Rendo tussen 2007 en 2011 hebben opgelicht door een nieuwe innovatieve energiecentrale SGI te laten bouwen in Steenwijk. Verdachten bleken via een verhullende constructie zelf een merendeel van de aandelen in de nieuwe energiecentrale te bezitten.

Side-letters

Rendo betaalde op basis van valse documenten, side-letters en valse jaarstukken in totaal tientallen miljoenen euro’s aan de nieuw te bouwen centrale. Accountants werden om de tuin geleid. De gelden werden overgeboekt onder het mom van achtergestelde leningen, sale en lease back constructies en het kwijtschelden van huur. Dat alles in de hoop dat de centrale ooit winstgevend zou worden en ze hier de vruchten van konden plukken. Dat bleek niet het geval. De centrale is nooit winstgevend geweest.

Uitgekeerd

Toen er een meningsverschil ontstond met de toenmalige techneuten van de centrale, lieten de verdachten tonnen uit de verliesgevende centrale aan zichzelf uitkeren. Dat geld moest ook weer van Rendo geleend worden. In totaal heeft de 58-jarige directeur 2.250.000 euro aan zijn eigen bedrijf uitgekeerd.

Failliet

De 51-jarige directeur liet 2.500.000 aan zijn eigen bedrijf uitkeren. In mei 2013 is SGI samen met haar dochters failliet verklaard. Rendo had toen een vordering op SGI van in totaal ruim 38.000.000 euro. De vorderingen zijn tot op de dag van vandaag onbetaald gebleven.

‘Verrijkt met gemeenschapsgeld’

Het OM vindt dat de verdachten misbruik hebben gemaakt van het in hen als directeur gestelde vertrouwen. Verdachten hebben zich volgens het Om verrijkt met gemeenschapsgeld: 'De schade aan Rendo gaat ten koste van de gemeenten die aandeelhouder zijn.' Dat ziet het OM als strafverzwarend. 'Doordat verdachten jaren aan een gefraudeerd hebben en daarbij een netwerk van personen hebben ingeschakeld hebben zij velen geraakt en beschadigd.'

Hebzucht

De officier laakte op zitting de hebzucht van de verdachten: 'Opmerkelijk en wat mij betreft extra strafwaardig is de houding die verdachten aannemen. Zij plaatsen de schuld buiten zichzelf terwijl zij het zijn die de grootste schuld dragen. Verdachten hebben niets gedaan om het slachtoffer schadeloos te stellen en zijn zich ook in de civiele procedures blijven verweren.'

Spin in het web

Het OM ziet de 58-jarige verdachte als de spin in het web die alle andere verdachten aanstuurde. 'Persoonlijk geldelijk gewin lijkt hierbij zijn drijfveer te zijn en hij plaatst zijn eigen belangen boven die van anderen.' De officier van justitie eiste tegen hem vijf jaar gevangenisstraf. De rol van de andere directeur was minder groot, maar eveneens zeer laakbaar, aldus het OM.

Aan de hand

'Hij liep aan de hand van de andere verdachte, maar toen hem gouden bergen in het vooruitzicht waren gesteld heeft hij ook zelf de nodige initiatieven ontplooid om deze fraude mogelijk te maken. Ook hij liet persoonlijk financieel gewin boven alles gaan.' Tegen hem eiste het OM een gevangenisstraf van drie jaar.

Misdaad mag niet lonen

Tegen de bedrijven van verdachten - Woldomus en Marella- eiste de officier 350.000 euro en 500.000 euro boete. Op zitting werd een ontnemingsprocedure tegen verdachten en hun bedrijven aangekondigd, omdat misdaad niet mag lonen.