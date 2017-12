Winstwaarschuwing van BAM na ontwerpfout zeesluis

50/50 joint venture

Rijkswaterstaat heeft het OpenIJ-consortium het contract gegund om halverwege 2015 een nieuw zeesluis te ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden. De contractwaarde is ongeveer € 600 miljoen. De bouwactiviteiten worden uitgevoerd door een 50/50 joint venture tussen BAM en VolkerWessels.

Caissons

Het verlies heeft voornamelijk betrekking op het opnieuw ontwerpen van de twee caissons, de constructie die de sluisdeuren vasthoudt, om torsie en scheuren tijdens onderdompeling te voorkomen. Het nieuwe ontwerp specificeerde versterkte caissons en zware tijdelijke constructies.

Hogere projectkosten

Uit recente implementatiewerken bleken aanzienlijk hogere kosten voor gespecialiseerde materialen en uitrusting en personeel gedurende de verlengde bouwperiode. Voor BAM zal dit leiden tot een geschat bijkomend projectverlies van ongeveer € 55 miljoen in het vierde kwartaal van 2017. Als gevolg hiervan verwacht BAM een aangepast resultaat voor belastingen voor het volledige jaar 2017, dat aanzienlijk lager zal zijn in vergelijking met 2016.

BAM CEO Rob van Wingerden

'We zijn zeer teleurgesteld over deze aanzienlijke kostenoverschrijdingen. We werken samen met onze joint venture-partner in nauw overleg met de klant om dit belangrijke project voor de regio Amsterdam te realiseren. Ondanks deze tegenslag blijven we ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn om onze strategische ambities waar te maken', aldus Rob van Wingerden.