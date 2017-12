Verbod op bierfietsen centrum Amsterdam blijft van kracht

Raad van State

Het besluit van de burgemeester van Amsterdam om met ingang van 1 november 2017 bierfietsen en andere zogenoemde groepsfietsen te verbieden in het centrum, blijft voorlopig van kracht. Dat blijkt woensdag uit een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Exploitanten

Verschillende exploitanten van bierfietsen hadden de voorzieningenrechter gevraagd om het besluit van de burgemeester te schorsen. Zij zeggen dat zij in financiële problemen komen door het verbod.

Belangenafweging

De voorzieningenrechter beperkt zich in de uitspraak tot een afweging van de belangen van de exploitanten en de burgemeester bij een schorsing van het verbod. Uit klachten en meldingen van Amsterdammers, maar ook uit waarnemingen van de politie, blijkt dat de bierfietsen overlast en verkeershinder veroorzaken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter weegt het belang van de burgemeester bij het voorkomen van die overlast en hinder zwaarder dan het financiële belang van de exploitanten.

De exploitanten hebben naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet onderbouwd dat zij in financiële problemen komen door het verbod. Het verbod geldt alleen in het centrum. In de wijken daaromheen kan nog wel met bierfietsen worden gereden.

Bodemprocedure

Met deze uitspraak van de voorzieningenrechter is nog niet het laatste woord gezegd over bierfietsen in het centrum van Amsterdam. De uitspraak is een voorlopig oordeel. De Afdeling bestuursrechtspraak buigt zich later nog uitgebreid over de bezwaren tegen het verbod op bierfietsen.

In de zogenoemde bodemprocedure komt de Afdeling bestuursrechtspraak met een inhoudelijke beoordeling. Deze spoedprocedure leent zich hier niet voor. Tot er uitspraak in die bodemprocedure is gedaan, zijn bierfietsen in het centrum van Amsterdam in ieder geval niet toegestaan.