Gewonde (17) bij steekpartij in Hoofddorp

In Hoofddorp is woensdagavond een 17-jarige jongen gewond geraakt bij een steekpartij.

Hulpdiensten kregen rond 20.30 uur de melding van het steekincident aan de Rosenholm. Ook een traumahelikopter werd ingevlogen.

Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Volgens de politie was het slachtoffer aanspreekbaar.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij. De verdachte is nog voortvluchtig.