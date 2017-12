Inbreker laat 'visitekaartje' achter

Afgelopen woensdagavond heeft de politie een 28-jarige Haarlemmer aangehouden wegens inbraak in een bedrijfspand aan de Brakenburgh in zijn woonplaats. Dit meldt de politie donderdag.

Melding getuige

Omstreeks 20.00 uur kreeg de politie melding van een getuige die had gezien dat een man een bedrijfspand binnen ging. Toen de politie ter plaatse kwam, was de vermoedelijke inbreker er net vandoor gegaan.

Diensthond

De politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Hierbij werden ook een diensthond en een helikopter ingezet. Uiteindelijk vond de hond de verdachte die achter een schutting in een tuin stond. De politie hield de man aan. Hij werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

ID-bewijs

Bij het pand waar werd ingebroken, vond de politie een aantal goederen die door de inbreker waren neergezet om mee te nemen. Ook vond de politie een mapje met pasjes, waaronder een ID-bewijs van de verdachte.