Alcoholbranche dient klacht in tegen Neuken Liqueur

STIVA en SpiritsNL dienen gezamenlijk een klacht in tegen Neuken Liqueur bij de Reclame Code Commissie. De naam Neuken Liqueur in combinatie met de wijze waarop geadverteerd wordt achten STIVA en SpiritsNL in strijd met de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA.) Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet in strijd zijn met de goede smaak of het fatsoen.

Teksten als ‘Het leven is een kwestie van nemen en genomen worden’ en ‘Wanneer vind jij Neuken het lekkerst? Voor of na de daad?’ passen volgens de partijen niet bij verantwoorde alcoholmarketing. Ook wordt er in uitingen opgeroepen overmatig te drinken. Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met zich mee kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame geboden.

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. De RvA is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code en zodoende geldig voor iedereen die reclame maakt. Iedereen kan een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code. STIVA heeft bij de zitting van de Reclame Code Commissie de klacht toegelicht.

Peter de Wolf, directeur STIVA: “De alcoholbranche heeft regels met elkaar afgesproken waar iedereen zich aan moet houden. Het doel van deze regels is het beschermen van kwetsbare groepen zoals minderjarigen. Er mag best reclame gemaakt worden, maar op een verantwoorde manier. Deze wijze van adverteren past daar niet bij en schaadt de gehele branche.”

Joep Stassen, directeur SpiritsNL: “We zijn een verantwoordelijke sector. Bij het brengen van een alcoholische drank op de markt hoort het nemen van je verantwoordelijkheid. We hebben meerdere malen contact gehad met Neuken Liqueur om het belang van verantwoorde marketing toe te lichten. Dit heeft helaas geen resultaat gehad.”