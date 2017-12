KNMI waarschuwt vrijdag voor gladde wegen

Vooral vanochtend is plaatselijk kortstondig gladheid mogelijk. In de avond neemt in het uiterste oosten en zuidoosten de kans op droge sneeuw toe en kan er op meer plaatsen gladheid optreden. Het wordt vanmiddag een graad of 4, aan zee rond 6°C. De westenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard en later vanmiddag aan de westkust mogelijk stormachtig. Langs de kust kunnen bij buien windstoten rond 75 km/uur voorkomen.

Lokaal glad

Komende nacht zijn er opklaringen en komen er nog steeds winterse buien voor, in de kustprovincies mogelijk met onweer. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het lokaal glad worden door winterse neerslag of bevriezing van natte weggedeelten. De minimumtemperatuur loopt uiteen van rond het vriespunt verder landinwaarts tot 4°C vlak aan zee. De westelijke wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard.

Zaterdag overdag schijnt de zon af en toe en gaan de buien zich in de loop van de dag steeds meer tot noord van de grote rivieren beperken. In het zuidwesten en uiterste zuiden blijft het dan overwegend droog. De middagtemperatuur komt landinwaarts rond 4°C uit, aan zee rond 6°C. De wind is westelijk en matig tot vrij krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig.