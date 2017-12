Fietser overleden na aanrijding met vrachtwagen

Een 85 jarige inwoner van Baarle-Nassau is donderdagmiddag overleden als gevolg van een aanrijding die kort daarvoor had plaatsgevonden.

Op donderdag 7 december 2017 kort na 13.00 uur wilde de man op zijn fiets de kruising Turnhoutseweg – Schaluinen oversteken. Kennelijk zag hij daarbij een vrachtwagen over het hoofd die al op enkele meters na de kruising genaderd was. Getuigen zagen hoe de man voor de vrachtwagen de weg op reed en werd aangereden. Het slachtoffer was er direct ernstig aan toe en ondanks reanimatiepogingen van het toegesnelde ambulancepersoneel overleed hij korte tijd later aan zijn verwondingen.