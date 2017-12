KNMI waarschuwt met code oranje voor opnieuw gladheid

In het hele land krijgen we zondag te maken met sneeuwval dat kan leiden tot overlast op de wegen. Vroeg in de morgen zal de sneeuw Noord-Brabant en Zeeland bereiken. Hierna zal het zich uitbreiden naar het noorden. Vanwege de gladheid geeft het KNMI voor zondag code oranje af.