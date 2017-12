Ex neemt autosleutels en hond mee tijdens inbraak

Op 20 augustus j.l. brak een 51-jarige man in bij zijn ex om de sleutels van zijn BMW te stelen en die vervolgens mee te nemen. Zijn ex en haar dochter werden wakker van de inbraak. Nadat de man de dochter omvergeduwd had, verliet hij de woning met de sleutels van de BMW en het hondje van de vrouw. Deze zou ze van hem gehad hebben.

De man moest zich afgelopen vrijdag voor de rechter verantwoorden voor zijn daad. Hij kreeg 80 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. De zwager van de man had geholpen bij de inbraak en kreeg 40 uur werkstraf opgelegd. De zus van de man werd schuldig bevonden aan heling. Dit omdat zij de gestolen hond een nacht onderdak verleende. Dit bleef door de rechtbank onbestraft.