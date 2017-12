Code oranje van kracht: ga niet de weg op als het niet noodzakelijk is

In het hele land sneeuwt het flink en is het dus oppassen geblazen voor weggebruikers. De VID telde tussen 11.00 en 13.00 uur al ruim 50 aanrijdingen op het hoofdwegennet.

Sneeuwval begint in het zuiden

De sneeuwval begint zondag in het zuiden van het land en zal rond het middaguur het noorden bereiken. In het zuiden valt zo'n 3 tot 8 centimeter sneeuw, in het noorden 7 tot lokaal 15 cm. Dit meldt weerplaza.nl zondag. In de loop van de ochtend vallen de eerste vlokken op de lijn Amsterdam-Arnhem.

Dooi en windstoten

Zondagmiddag zal vanuit het zuiden de dooi intreden en wordt het in het zuiden zo'n 6 graden. De sneeuw gaat dan over in regen, maar het gaat dan wel hard waaien. Er kunnen dan in het zuiden en midden van het land dan zware windstoten voorkomen van 75 km/uur, aan de kust tot ca. 90 km/uur. In het noorden van het land zal de sneeuw blijven liggen.

Niet de weg op als het niet noodzakelijk is

vanwege de flinke sneeuwval en/of door bevriezing van natte weggedeelten heeft het KNMI code oranje afgegeven. lleen in Zeeland en op de Wadden is code geel van kracht. Zowel op de weg, als op het spoor en in de lucht kan de sneeuw problemen veroorzaken. De ANWB adviseert automobilisten voorzichtig te doen en niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is.

Komende nacht en maandag

Volgens het KNMI is de kans groot dat het de komende nacht op veel plaatsen glad wordt door bevriezing van natte weggedeelten of door sneeuwresten. Maandagmiddag en -avond kan het op veel plaatsen opnieuw glad worden door sneeuwval.

Treinen en vliegtuigen

De NS rijdt zondag voor het eerst met de nieuwe dienstregeling, maar zal vandaag een aangepast schema hanteren vanwege de sneeuw. Op sommige trajecten worden minder treinen ingezet. Daardoor ontstaat ruimte om eventuele problemen sneller op te lossen. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen.

Ook de KLM houdt rekening met verstoringen als gevolg van het winterse weer. Door de sneeuw kunnen vliegtuigen problemen ondervinden bij het opstijgen en landen.