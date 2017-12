Weer zoektocht naar vermiste Remon Bruinsma (19), blond meisje meldt zich

Er wordt gezocht in groepjes op verschillende plekken in de omgeving van Leeuwarden. De familie van Remon was ook nog op zoek naar een blond meisje dat op camerabeelden te zien is, zo liet Ansje Dijkstra, de moeder van de 19-jarige Remon Bruinsma uit het Friese Zwaagwesteinde, op Facebook weten Volgens Ansje wijst het meisje zichtbaar een richting op. Inmiddels heeft het meisje contact opgenomen. Ansje Dijkstra meldt op Facebook: "Meisje heeft zich gemeld'.

Binnenstad Leeuwarden

De Friese Remon is al sinds vorige week vrijdag vermist. Familie, vrienden en de politie zijn al die tijd al naar hem op zoek. Remon zou van 30 november op 1 december bij een vriend slapen. Dit is niet gebeurd. Hij werd voor het laatst is gezien in de binnenstad van Leeuwarden .Omstreeks een uur of twee werd Remon door de politie weggestuurd uit de Oude Doelesteeg. Hierna is op camerabeelden te zien dat hij richting het gebouw van de C&A is gelopen aan de Nieuwestad. Hier is ook de telefoon van Remon gevonden. Hierna loopt hij met vier of vijf personen richting de Doelesteeg waar hij eerder vandaan kwam. ‘Op de hoek aangekomen wijst een blond meisje uit dit groepje naar de andere kant van de Nieuwestad. Remon loopt dan snel die kant op waar zij heen gewezen heeft’, aldus Ansje. Naar dit meisje is de familie opzoek.

Politie druk achter de schermen

Politie is zondag niet bij de zoekactie betrokken. Politiewoordvoerder tegen RTL Nieuws: 'Dat we niet buiten aan het zoeken zijn, betekent niet dat we niet druk zijn. Achter de schermen zijn we zeker bezig met het vinden van Remon. We gaan door, zijn bezig met tips en het bestuderen van camerabeelden.'