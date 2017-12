Sneeuwpret maar ook veel overlast door heftige sneeuwval, al 170 aanrijdingen

Weggebruikers rijden op veel wegen langzaam en passen hun snelheid aan.

Autowegen en ongelukken

De ANWB meldt dat er veel ongelukken zijn gebeurd, maar dat de schade voorlopig in de meeste gevallen beperkt blijft tot blikschade. De bond adviseert mensen niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is. De VerkeersInformatiediens (VID) meldt dat er sinds zondagochtend 10.00 uur al 170 aanrijdingen zijn geteld. De wachttijd op bergers is opgelopen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is zondag met man en macht bezig om de gladheid te bestrijden. In totaal staan in het hele land 550 strooiwagen en 350 sneeuwschuivers paraat, die waar nodig worden ingezet om de wegen begaanbaar te houden. De Brienenoordbrug op de A16 in Rotterdam was het zelfs zo glad dat de brug werd afgesloten omdat vrachtwagens weer achteruit naar beneden gleden. Auto's kwamen ook met moeite diverse bruggen op in de steden, zoals bijvoorbeeld op de Nieuwe Damlaan bij het politiebureau in Schiedam.

NS: stel reis voor zondagavond uit

De NS adviseert reizigers indien mogelijk hun reis voor zondagavond uit te stellen. De afgelopen uren is de hinder van het winterweer op het spoor flink toegenomen. Op diverse trajecten moeten reizigers rekening houden met lagere reistijd of uitval van treinen. De NS raadt reizigers aan om vooraf te kijken op de reisplanner. De NS rijdt zondag voor het eerst met de nieuwe dienstregeling, maar ze hanteert vandaag een aangepast schema vanwege de sneeuw.

Schiphol

Op Schiphol is de vertraging met meer dan een uur opgelopen. Twee banen worden met 12 sneeuwschuivers opengehouden zodat vliegtuigen kunnen landen en stijgen. Door de sneeuwval is er minder capaciteit om te starten en te landen, zodat reizigers vertraging hebben.

Busverkeer

In de regio Zuid-Holland-Noord gaan de bussen van Arriva na 18.00 uur weer rijden. Reizigers moeten nog wel rekening houden met rituitval en vertraging.

Dooi en windstoten

Zondagmiddag is vanuit het zuiden de dooi ingetreden en wordt het in het zuiden zo'n 6 graden. De sneeuw gaat dan over in regen, maar het gaat dan wel hard waaien. Er kunnen dan in het zuiden en midden van het land zware windstoten voorkomen van 75 km/uur, aan de kust tot ca. 90 km/uur. In het noorden van het land zal de sneeuw blijven liggen.

Komende nacht en maandag

Volgens het KNMI is de kans groot dat het de komende nacht op veel plaatsen glad wordt door bevriezing van natte weggedeelten of door sneeuwresten. Maandagmiddag en -avond kan het op veel plaatsen opnieuw glad worden door sneeuwval.

Weerplaza: sneeuwinfarct, misschien code rood

Mogelijk wordt maandag nog wel een heftiger sneeuwdag dan zondag. Daar houden de meteorologen van Weerplaza rekening mee. Het weerbureau spreekt zelfs van 'sneeuwinfarct'. Dat betekent misschien code rood voor de maandag.

Sneeuwpret

Buiten de overlast werd er ook gretig gebruik gemaakt van alle sneeuw. Kinderen gingen met hun slee hellingen af en er werden sneeuwpoppen gemaakt. Ook een sneeuwbalgevecht mocht niet ontbreken.