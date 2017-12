RWS: Blijf maandag thuis, het wordt gevaarlijk op de weg!

Thuis werken

'Weggebruikers moeten ook maandag de hele dag rekening houden met gevaarlijke rij-omstandigheden. Rijkswaterstaat adviseert daarom zo mogelijk thuis te gaan werken', aldus het advies van Rijkswaterstaat.

Opnieuw sneeuwval maandag

Komende nacht en tijdens de maandagochtendspits kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten. In de loop van de maandagochtend gaat het volgens de verwachtingen van het KNMI in een groot deel van het land flink sneeuwen. Dat kan tot zeer gevaarlijke rij-omstandigheden en grote vertragingen, in met name de avondspits, leiden.

Rijstijl aanpassen

Weggebruikers die wél in de auto stappen, krijgen het advies de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden. Dat betekent voldoende afstand houden en langzaam rijden.

Al het beschikbare materieel ingezet

Rijkswaterstaat zet ook zondagavond en -nacht en maandag al het beschikbare materieel en personeel in voor gladheidsbestrijding. Naast strooiwagens en sneeuwschuivers worden ook de calamiteitenmachines ingezet. Deze bestrijden ijsplaten door een warme zoutoplossing op het ijs te spuiten.

10 miljoen kilo zout gestrooid

Sinds zaterdagavond 20.00 uur heeft Rijkswaterstaat ongeveer 10 miljoen kilo zout gestrooid. Voor meer informatie volg het Twitteraccount @RWS_Verkeer en https://www.rijkswaterstaatstrooit.nl/

NS

NS en ProRail passen de dienstregeling voor de maandag ook aan. Er rijden morgen minder treinen dan op een gewone werkdag. Maandag 11 december, wordt met name in de middag en in de avond opnieuw veel sneeuw en dus overlast verwacht. Tijdens de avondspits zal de hinder voor reizigers zeer groot zijn. Reizigers krijgen het dringende advies om hier rekening mee te houden en hun reis hierop aan te passen. Winters weer kan voor overlast zorgen voor alle vormen van vervoer, ook op het spoor.

Langere reistijden en vollere treinen

Treintijden kunnen gewijzigd zijn door de start van de dienstregeling 2018 of vanwege de aanpassing als gevolg van het winterweer. NS adviseert reizigers om de weerberichten goed in de gaten te houden en vlak voor de reis de reisplanners te raadplegen. Houdt u rekening met langere reistijden, extra overstappen en drukte in de trein.