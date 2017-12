John de Mol, Arjen Lubach en Eva Jinek meest invloedrijk in de Nederlandse media

Op 6 december 2017 is tijdens het DeMedia100 Diner in Olofs in Amsterdam de zevende editie van DeMedia100 bekend gemaakt; de jaarlijkse lijst van de 100 meest invloedrijke mensen in de Nederlandse media.

De dynamiek in de lijst is groot: in de 2018 editie staan 30 nieuwe namen. De top-10 werd flink door elkaar geschud maar in de afgelopen 7 jaar bleef er 1 man steeds op dezelfde plaats staan: nummer 1. John de Mol is voor het zevende jaar op rij het meest invloedrijk in de Nederlandse media.

Arjen Lubach was de sensatie van de 2017 editie van de lijst. Hij kwam toen vanuit het niets binnen op plaats 4 – een nog nooit eerder vertoonde entree. Dit jaar stijgt hij door naar plaats 2. Zijn programma Lubach op Zondag won in 2017 de Gouden Televizier-Ring. Op het DeMedia100 liet hij weten volgend jaar John de Mol als de nummer 1 te zullen onttronen.

De sensatie van dit jaar is Eva Jinek, zij stijgt van plaats 25 naar plaats 3. Ze beleefde in 2017 haar definitieve televisiedoorbraak en passeerde zowel Jeroen Pauw, Humberto Tan als Matthijs van Nieuwkerk op de lijst. Ze won de Zilveren Televizier-Ster.

Eva Jinek is de meest invloedrijke vrouw in de Nederlandse media, een positie die in alle voorgaande edities van DeMedia100 werd ingenomen door Linda de Mol.

Matthijs van Nieuwkerk stijgt van plaats 6 naar 4. Christian van Thillo, CEO van de Persgroep stijgt naar plaats 5, Linda de Mol levert een plaats in en staat op 6.

Peter de Mönnink had ook een dynamisch jaar. Hij zal per 1 januari Sanoma verlaten. Hij wordt Chief Commerical Officer bij Talpa. Daarnaast blijft hij CEO van de televisiezenders van Talpa Network. Bij Sanoma wordt hij opgevolgd door Marc Duijndam. Peter de Mönnink stijgt van plaats 8 naar 7.

Mindshare CEO Ruud de Langen is nieuw in de top-10. Hij stijgt van 16 naar 8. Alexander Klöpping zakt van 2 naar 9. In 2017 kwam er wat zand in de raderen van Blendle; TMG stapte er deels uit en NRC helemaal.

De top 10 wordt gecomplementeerd door Chantal Janzen die een stormachtige opmars maakt. Twee jaar geleden nog op 29, vorig jaar op 15 en dit jaar op 10. In januari 2017 lanceerde ze haar eigen mediamerk &C met onder meer een glossy magazine en kreeg een personality show op RTL4.