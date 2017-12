Ollongren naar Straatsburg over aanpak 'nepnieuws'

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op dinsdag 12 en woensdag 13 december in Straatsburg om in Europees verband te praten over de aanpak van desinformatie en beïnvloeding door statelijke actoren. Dit heeft het ministerie van BZK maandag bekendgemaakt.